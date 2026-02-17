ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по ВПК Украины.

«В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России... нанесли массированный удар», — указывается в заявлении.

Уточняется, что удары были нанесены по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

Зеленский заявил о разрушительном ударе по энергетике Украины

Ранее сообщалось, что РСЗО «Град» ВС России уничтожили опорники ВСУ в Днепропетровской области.