Замминистра обороны Горемыкин: бойцы ВС РФ знают, за что воюют в зоне СВО

Российские военнослужащие понимают и осознают, за что сражаются в ходе специальной военной операции. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

"Наши бойцы знают, за что мы сегодня воюем. Если на первом этапе [СВО] нужно было объяснять, то сегодня [уже] знают. Они знают, что наша сила в правде, что наша сила в единстве", - сказал он на открытии фотовыставки "Мы - армия страны, мы - армия народа" в стенах Государственной думы.

Он отметил объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 2026 год как Год единства народов.

"У нас действительно многонациональные экипажи, расчеты, подразделения. И общение идет там, Владимир Владимирович говорил об этом, не просто: "Петя, Вася", а "брат". Я думаю, что с такими ребятами мы победим", - подчеркнул Горемыкин.

В стенах Государственной думы открылась фотовыставка ко Дню защитника Отечества "Мы - армия страны, мы - армия народа". Экспозиция освещает боевые будни российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.