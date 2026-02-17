«Обречены на мучительную смерть»: пленный рассказал о тяжелом положении ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины не позволяет бойцам отойти с позиций, при этом воевать приходится в затопленных блиндажах без обогрева. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Дмитрий Кушнеренко, слова которого приводят «Известия».

Он отметил, что у многих украинских военных, находящихся в районе Купянска, обморожены руки и ноги, местами кожа почернела.

«Неделю запрашивал отход. Старший сказал: нет. Если дернусь — пристрелит», — рассказал он.

По словам Дмитрия Кушнеренко, согреться практически невозможно, так как, если развести костер, «прилетает дрон». Днем все заливают ручьи, а ночью ударяет мороз.

«В блиндажах воды по колено, а иногда и по пояс. Были случаи, когда замерзали выходы из «нор». Пацаны оттуда не смогли выйти. Замерзли насмерть. Одежда насквозь мокрая», — заявил он.

При этом он сообщил, что раненных не эвакуируют, а тех, кто пытается уйти с позиций, расстреливают украинские националисты. По его словам, раненые «практически обречены на мучительную смерть».

По прогнозам, температура в районе Купянска должна понизиться до - 11 градусов, что только усугубит положение заблокированных бойцов ВСУ. В Минобороны России уточнили, что катастрофическая ситуация сложилась в подразделениях 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады, блокированных на восточном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой, пишет ТАСС.

Ранее российские военные обнаружили тела бойцов Вооруженных сил Украины, которые замерзли насмерть в подвалах, где они укрывались, ожидая помощи. В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал, что на Краснолиманском направлении украинцы стали чаще сдаваться плен из-за сильных морозов и отсутствия надежного снабжения, теплого обмундирования и укрытий.