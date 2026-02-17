Стало известно, откуда дроны ВСУ могли атаковать Крым

Крым в ночь на 17 февраля атаковали с помощью реактивных беспилотников. Как сообщает aif.ru, об этом рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По его словам, ВСУ запускали БПЛА с территории Одесской области.

Напомним, что в общей сложности российские силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Целью украинской армии был Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев назвал атаку одной из самых продолжительных за последнее время.

Стало известно об использовании флота при отражении атаки ВСУ на Севастополь

По словам главы города, пострадал девятилетний мальчик, который находится на Фиолентовском шоссе. Ему посекло ноги осколками. Кроме того сообщалось о повреждении остекления в домах и автомобилей, а также газовых труб в садоводческом товариществе «Прогресс».