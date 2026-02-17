$76.6291.04

Глава Севастополя объяснил масштабные повреждения после удара ВСУ

Один из сбитых над Севастополем дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался начинен металлическими шариками. Об этом заявил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По этой причине, как предположил глава, в Севастополе были зафиксированы масштабные повреждения.

«Металлические шарики действуют как шрапнель. При детонации взрывного устройства они разлетаются на большой скорости, значительно увеличивая площадь поражения и вероятность нанесения ущерба людям, автомобилям и домам», — объяснил Развожаев.

Губернатор Севастополя предположил, что украинские атаки на город усилились в связи с приближающимися переговорами в Женеве.

До этого Развожаев рассказал об использовании флота при отражении атаки ВСУ на Севастополь.

Город подвергся атакам беспилотников ВСУ с 16 февраля. Развожаев отметил, что пострадал девятилетний ребенок. В нескольких домах оказались повреждены газовые трубы, выбиты стекла, осколки беспилотников посекли припаркованные автомобили.