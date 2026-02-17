Раскрыто создание новой группировки НАТО для наступления против России

Блок НАТО приступил к созданию новой многонациональной группировки на Балтике, призванной обеспечить наступление против России.

© TOMS KALNINS/EPA/TACC

Об этом в интервью aif.ru рассказал председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«На Балтике, конечно, обстановка складывается непростая. Натовцы фактически создают многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия», — сказал российский чиновник.

Польша закрыла аэропорты из-за работы военной авиации

Ранее депутат заксобрания Калининградской области Евгений Мишин назвал полеты разведывательных самолетов Великобритании и США над акваторией Балтийского моря попыткой «взять Россию на слабо».