Раскрыто создание новой группировки НАТО для наступления против России
Блок НАТО приступил к созданию новой многонациональной группировки на Балтике, призванной обеспечить наступление против России.
Об этом в интервью aif.ru рассказал председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«На Балтике, конечно, обстановка складывается непростая. Натовцы фактически создают многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия», — сказал российский чиновник.
Ранее депутат заксобрания Калининградской области Евгений Мишин назвал полеты разведывательных самолетов Великобритании и США над акваторией Балтийского моря попыткой «взять Россию на слабо».