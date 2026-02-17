«Тяжелая ситуация» в приграничье: локальный апокалипсис и смертельная ловушка

ВСУ систематически атакуют коммунальную инфраструктуру в Белгородской области, устраивая там «локальный апокалипсис», а недавно стали бить по Брянской области. Как сообщает «Царьград», этими атаками противник пытается загнать ВС РФ в смертельную ловушку.

Предпосылки к атакам

В ночь на 16 февраля украинские войска с помощью РСЗО HIMARS нанесли удар по электроподстанциям Брянской области. Из-за этого под отключение тепла и света попали пять муниципальных образований и частично — Брянск. В непрерывном режиме с последствиями ударов борются и в Белгородской области.

Телеканал отмечает, что ситуация имеет ряд причин и предпосылок. В первую очередь — это передача американцами ВСУ больших партий реактивных высокоточных снарядов GMLRS. Как отмечают мониторинговые каналы, интенсивные поставки ведутся в отсутствие официальных сообщений о новых пакетах военной помощи.

Вторая предпосылка — ставка ВС РФ на комплексы ПВО. «Панцири» сбивают большую часть того, что запускает украинская армия, но это оборонительная стратегия, которая отдает инициативу противнику. При наличии ресурса «такая ставка всегда бьется»: ВСУ сперва проводят массовый пуск дронов по жилой застройке, а после наносят концентрированные удары по ключевым объектам энергетики.

Системы ПВО не могут позволить пропустить первую атаку, однако отражение этого удара устраивает противника — боекомплект зенитных комплексов перед основной атакой истощается.

Буферная зона

Решить проблему можно отодвиганием ВСУ от российской границы. Вероятно, этого пока не сделали из-за иной расстановки акцентов. Например, в 2025 году основной приоритет был отдан продвижению в Донбассе. Тем временем наступление в Сумской области остановилось весной 2025 года, а в Харьковской области велось относительно небольшими силами.

Не исключено, что Москва видит освобождение Донбасса как удобную точку завершения «первого этапа СВО». В таком случае создание санитарной зоны в Харьковской и Сумской областях станет негативным фактором, так как, обеспечивая безопасность Белгорода, оно создает дополнительный камень преткновения на переговорах.

Логика может быть и противоположной. После выбивания противника из Донбасса на переговорах можно будет поставить вопрос о его уступках в Запорожье. Если ВСУ потеряли Донбасс в боях, а мирное соглашение – это результат компромиссов, то вполне можно указать Киеву на новые территории, которыми ему придётся поступиться.

Главное об СВО за ночь: удар «Молнии» и разрушение обороны ВСУ у Краматорска

Харьков в 50 км

Другая проблема заключается в том, что всего в 50 км от Белгорода находится второй по размерам город Украины — Харьков. От центра Харькова до центра Белгорода менее 75 км, а дальность ракет GLMRS превышает 80 км. Таким образом, с помощью установки противник может бить по белгородским кварталам прямо из центра города.

Такие географические реалии показывают, что без взятия Харькова не будет никакой буферной зоны. Его штурм потребует от ВС РФ огромных усилий.

«Противник сосредоточил на харьковском направлении от Чугуева и до Дергачей крупный огневой кулак. Подогнали они технику, в первую очередь РСЗО. Мы туда бьем, уничтожаем вражеские средства, но, видимо, не все. Поэтому одна из приоритетных задач наших огневых средств наземного и воздушного базирования — уничтожать не только пункты временной дислокации, но и именно огневые позиции, точки пуска этих "Хаймарсов"», — заявил военный эксперт Геннадий Алехин.

При попытке взять город российской армии придется создать преимущество в силах не менее чем пять к одному. Однако и с этим есть нюанс — современный характер боевых действий отличается от «классических» благодаря распространению дронов. По мнению Алехина, Харьков получится взять лишь в случае применения нестандартных тактических решений.