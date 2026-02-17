Бои за Константиновку: «упорство врага» и успехи ВС РФ

Военные эксперты, опрошенные «Аргументами и фактами», рассказали, что ВС РФ успешно продвигаются в районе Константиновки, но ситуация там остается сложной. ВСУ помогает укрепленная промышленная зона и подземные коммуникации.

Военный блогер Юрий Подоляка указал, что Славянско-Краматорская агломерация «изобилует» подземными коммуникациями. Это касается и Константиновки.

«Там сложная ситуация, не нужно бежать впереди паровоза», - подчеркнул Подоляка.

Основной сложностью военный блогер назвал «упорство врага», подкрепленное подземными укрытиями. С этим мнением согласился и полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Промзона полностью интегрирована с фортификационными сооружениями ВСУ, что повышает устойчивость их обороны, защищенность личного состава от ударов ВС РФ», - объяснил он.

Матвийчук рассказал, что при выявлении противника в таких зонах удары наносятся тяжелым вооружением, в том числе термобарическими боеприпасами. Это необходимо, чтобы разрушить укрытия.

ВС РФ ежедневно штурмуют позиции ВСУ, подчеркивают эксперты. Недавно российские силы продвинулись на 1,5 километра в направлении города и закрепились на новых позициях - на южных подступах к Константиновке. Эксперты рассказали, что солдаты ВСУ погибают, не успев покинуть позиции из-за сильных морозов и нехватки провизии.

«Есть случаи сдачи в плен, а также попытки украинских военных выйти из боя и убежать. У Константиновки остаются грунтовые дороги, места, где враг может просочиться и уйти», - отметил Матвийчук.

Он добавил, что продвижению ВС РФ способствуют и погодные условия. Туман и снег «ослепляют» украинские беспилотники на фоне превосходства российских войск в огневой силе.

«Ведутся действия на «удушение» украинских боевиков для создания условий, при которых они лишатся снабжения и управления. Финальный этап будет - ликвидации группировки ВСУ», - подчеркнул Матвийчук.

По его словам, в Константиновке остается не более пяти-семи тысяч солдат ВСУ. Эксперт считает, что они отойдут на основные оборонительные позиции, когда потеплеет.

«И тогда можно будет говорить об освобождении Константиновки», - заключил Матвийчук.

Украинский командир, находившийся в районе Константиновки, ранее рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в течение восьми месяцев. По его словам, снабжать передовые позиции удавалось только беспилотниками, поскольку транспортные средства не могли добраться до окопов.

Российский министр обороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Белоусов подчеркивал, что после взятия Константиновки вся ДНР перейдет под контроль России в короткие сроки.