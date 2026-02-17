Массированная атака ВСУ 17 февраля: ударная волна и обломки сбитых дронов

Вооруженные силы Украины провели одну из самых продолжительных атак на Севастополь, в результате которой повреждены дома и пострадал ребенок. Какие еще российские регионы оказались под ударом к утру 17 февраля, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, в течение ночи уничтожен 151 украинский беспилотник самолетного типа. При этом 50 БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря. 38 беспилотников атаковали Крым, 29 дронов уничтожены над акваторией Азовского моря.

Также атаке подвергся Краснодарский край, здесь были сбиты 18 БПЛА. Еще 11 беспилотников средства противовоздушной обороны перехватили над территорией Калужской области, четыре дрона атаковали Брянскую область, еще один - Курскую, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Севастополь

Ночная атака на Севастополь стала одной из самых продолжительных за последнее время, при подлете к городу было сбито 24 беспилотника. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Он доставлен в детскую больницу, его состояние удовлетворительное», — рассказал он.

Глава города уточнил, что упавшая боевая часть от сбитого БПЛА сдетонировала и в одном из дворов на улице Гоголя. В трех многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены автомобили. Обломки упали в районе домов № 14, 29 и 31.

О падении обломков и осколков беспилотников сообщили также жители ТСН СНТ «Прогресс» и еще двух СНТ в районе Фиолентовского шоссе. Зафиксированы повреждения газовых труб, выбиты стекла в частных домах, утонил губернатор.

Краснодарский край

Массированную атаку беспилотников пережил сегодня ночью и Краснодарский край. Повреждены дома и здание локомотивного депо, произошел пожар на Ильском НПЗ, два человека госпитализированы, сообщил оперативный штаб региона.

«Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. На Ильском НПЗ повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара – около 700 кв. м.

Также обломки беспилотников обнаружены в районе стадиона академии ФК «Краснодар» и в нескольких районах Сочи.

Три волны атаки на Сочи дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать, уточнил в своем в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

Почти 100 БПЛА сбили над Кубанью, Черным и Азовским морями. Их обломки нашли под Новороссийском, в Славянском и Северском районах. Повреждения получили четыре частных дома в Северском районе, пишет «Кубань24».

Ростовская область

Ростовская область также подверглась сегодня массированной воздушной атаке. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, нападение беспилотников было отражено в Азовском районе и Таганроге, в акватории Таганрогского залива.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что с 15 на 16 января была отражена крупнейшая атака ВСУ на Брянскую область. Здесь было сбито 229 украинских беспилотников. Под ударом оказалась и Белгородская область. Параллельно с атакой БПЛА по региону был произведен ракетный залп из РСЗО HIMARS.