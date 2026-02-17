Стали известны цели массированной ночной атаки по Украине

В ходе массированной ночной атаки по Украине удары наносились по объектам инфраструктуры в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Сумской и Кировоградской областях. Цели ударов раскрыл Telegram-канал «Изнанка».

Так, по целям в Днепре и Кривом Роге удары по транспортной инфраструктуре наносились баллистическими ракетами. Энергетическая инфраструктура Одесской, Харьковской и Кировоградской области была атакована беспилотниками.

Кроме того, беспилотники били по Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областям.

Крупнейшая атака по Брянской области: ВСУ у границ и «ультиматум» Киева

В преддверии нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве был совершен массированный налет на российские регионы. Вооруженные силы Украины выпустили 151 беспилотник, в Краснодарском крае после ночной атаки произошел пожар на Ильском НПЗ.