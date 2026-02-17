Хакеры из России взломали украинский сервис госуслуг

Российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия». Как сообщает telegram-канал Shot, успеха добилась группировка Palach Pro.

«Дия» используется как ВСУ, так и мирными жителями. Например, военные с ее помощью авторизуют терминалы системы спутниковой связи Starlink, а жители — заключают онлайн-браки.

В распоряжении хакеров оказалась админ-панель сервиса. Через нее собираются отзывы и оценки качества услуг, анализируется обратная связь и можно отвечать на вопросы и замечания граждан Украины. Помимо этого, взломщики получили доступ к списку создателей и администраторов сервиса.

В конце января сообщалось, что хакерская группа Eye of Sauron выявила схему СБУ по привлечению денег от криминальных авторитетов для нужд ВСУ. Отказ от «добровольных пожертвований» оборачивается для представителей криминального мира возбуждением новых уголовных дел и задержаниями.