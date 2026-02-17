Spiegel сообщил о старте обучения солдат Бундесвера украинскими военными

Украинские военнослужащие будут делиться боевым опытом с солдатами Сухопутных сил армии Германии, в частности обучать их использованию беспилотников, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Украинские военные будут делиться своим боевым опытом с солдатами Сухопутных войск Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

Соглашение об этом подписали 13 февраля во время встречи министров иностранных дел двух стран на Мюнхенской конференции по безопасности. Представитель армии Германии заявил: «В учебных центрах опыт украинских военных будет использоваться в обучении Сухопутных войск».

Согласно источникам издания, украинские военнослужащие будут обучать немецких коллег практическим навыкам, а также применять свои знания в использовании дронов и организации обороны. В Бундесвере отмечают, что ни у одной другой страны НАТО нет подобного боевого опыта, и этот опыт необходимо использовать.

Начало программы запланировано «как можно быстрее», однако из-за сложностей с мобилизацией на Украине украинские военные смогут находиться в Германии лишь несколько недель. Немецкая армия также проявляет интерес к опыту ВСУ в использовании немецких вооружений, таких как самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000.

Бундесверу важно изучить и подходы Украины к командованию на поле боя с помощью мобильных приложений. Если немецкие системы создавались в мирное время и зачастую сложны для использования, то украинские решения доказали свою эффективность в реальных условиях и продолжают совершенствоваться.

