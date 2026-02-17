Главное об СВО за ночь 17.02.2026: удар «Молнии» и разрушение обороны ВСУ у Краматорска
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении позиций ВСУ в Сумской области и об успешной операции российских сил в районе Орехова. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 17 февраля.
Удар по ВСУ в районе Орехова
FPV-дроны ВС РФ успешно поразили объекты ВСУ в районе города Орехов Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Операторы российских дронов-разведчиков выявили пункты управления ВСУ в городской застройке. Кроме того, в лесополосах в окрестностях Орехова были обнаружены скопления живой силы ВСУ.
После получения данных о целях FPV-дроны приступили к уничтожению объектов. Все выявленные цели были ликвидированы - это подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников.
Удар «Молнии»
Российский беспилотник «Молния-2» уничтожил укрепленные позиции ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен по заранее разведанным укрепленным позициям ВСУ. В результате цели были полностью уничтожены.
В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие группировки войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Отражение контратаки ВСУ у Волчанских Хуторов
ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе Волчанских Хуторов (Харьковская область). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Собеседник издания уточнил, что контратаковать пыталась 113-я отдельная бригада теробороны ВСУ. Других деталей собеседник ТАСС не привел.
ВСУ потеряли 16 беспилотников
За прошедшие сутки ВСУ лишились 16 беспилотников самолетного типа и двух пунктов управления дронами в зоне ответственности российской группировки войск «Восток». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра группировки Михаила Герасимова.
Герасимов уточнил, что потери ВСУ в том числе связаны с действиями российских подразделений беспилотных систем.
Удар по ВСУ на аэродроме Конотоп
Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что российский ракетный комплекс «Искандер» уничтожил площадку запуска украинских ударных дронов дальнего действия на аэродроме Конотоп в Сумской области. В результате ВСУ потеряли более 80 беспилотников и больше взвода операторов.
Подрыв ВСУ на собственных минах
Собеседник РИА Новости в российских силовых структурах рассказал, что солдаты ВСУ подорвались на собственном минном поле, когда выходили на позиции в Сумской области. По словам источника агентства, произошло это из-за ошибки проводника.
«В последний момент что-то пошло не так, проводник поменял маршрут и зашёл на минное поле», - отметил источник.
Два солдата погибли сразу, еще двое получили осколочные ранения. По словам собеседника РИА Новости, они тоже скончались, так как ВСУ не организовали их эвакуацию.
Разрушение обороны ВСУ у Краматорска
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские войска сломали оборону ВСУ у Краматорска, взяв под контроль село Миньковка. По данным Марочко, в селе было много укрепленных районов, складов и пунктов временной дислокации ВСУ.
«Сейчас оборонительная линия в районе Миньковки проломлена. Наши войска, двигаясь в западном и северо-западном направлениях, могут серьезно подойти к Краматорску с востока», - заключил Марочко.