В Минобороны РФ сообщили об уничтожении позиций ВСУ в Сумской области и об успешной операции российских сил в районе Орехова. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 17 февраля.

Удар по ВСУ в районе Орехова

FPV-дроны ВС РФ успешно поразили объекты ВСУ в районе города Орехов Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Операторы российских дронов-разведчиков выявили пункты управления ВСУ в городской застройке. Кроме того, в лесополосах в окрестностях Орехова были обнаружены скопления живой силы ВСУ.

После получения данных о целях FPV-дроны приступили к уничтожению объектов. Все выявленные цели были ликвидированы - это подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников.

Удар «Молнии»

Российский беспилотник «Молния-2» уничтожил укрепленные позиции ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен по заранее разведанным укрепленным позициям ВСУ. В результате цели были полностью уничтожены.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие группировки войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Отражение контратаки ВСУ у Волчанских Хуторов

ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе Волчанских Хуторов (Харьковская область). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник издания уточнил, что контратаковать пыталась 113-я отдельная бригада теробороны ВСУ. Других деталей собеседник ТАСС не привел.

Крупнейшая атака по Брянской области: ВСУ у границ и «ультиматум» Киева

ВСУ потеряли 16 беспилотников

За прошедшие сутки ВСУ лишились 16 беспилотников самолетного типа и двух пунктов управления дронами в зоне ответственности российской группировки войск «Восток». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра группировки Михаила Герасимова.

Герасимов уточнил, что потери ВСУ в том числе связаны с действиями российских подразделений беспилотных систем.

Удар по ВСУ на аэродроме Конотоп

Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что российский ракетный комплекс «Искандер» уничтожил площадку запуска украинских ударных дронов дальнего действия на аэродроме Конотоп в Сумской области. В результате ВСУ потеряли более 80 беспилотников и больше взвода операторов.

Подрыв ВСУ на собственных минах

Собеседник РИА Новости в российских силовых структурах рассказал, что солдаты ВСУ подорвались на собственном минном поле, когда выходили на позиции в Сумской области. По словам источника агентства, произошло это из-за ошибки проводника.

«В последний момент что-то пошло не так, проводник поменял маршрут и зашёл на минное поле», - отметил источник.

Два солдата погибли сразу, еще двое получили осколочные ранения. По словам собеседника РИА Новости, они тоже скончались, так как ВСУ не организовали их эвакуацию.

Разрушение обороны ВСУ у Краматорска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские войска сломали оборону ВСУ у Краматорска, взяв под контроль село Миньковка. По данным Марочко, в селе было много укрепленных районов, складов и пунктов временной дислокации ВСУ.