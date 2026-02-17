Крупнейшая атака по Брянской области: ВСУ у границ и «ультиматум» Киева

С 15 на 16 января ПВО отразила крупнейший в истории воздушный удар ВСУ по Брянской области, а также сбивала ракеты и дроны в Белгородской области. Как сообщает «Царьград», нечто подобное уже наблюдалась перед вторжением ВСУ в Курскую область. При этом текущие атаки проводятся на фоне нового раунда переговоров РФ и Украины — не исключено, что Киев «усиливает» свои позиции.

345 дронов за сутки

Губернатор Александр Богомаз утром 16 февраля заявил, что с 8:00 мск 15 февраля над территорией Брянской области сбили 229 БПЛА противника. Несмотря на усилие ПВО и огневых групп, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Вернуть тепло и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципальных образованиях удалось в течение трех часов. Предполагается, что целью удара противника была подстанция 750кВ «Новобрянская».

В то же время под ударом оказалась и Белгородская область. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, за сутки с 7:00 15 февраля уничтожено 48 дронов ВСУ. Параллельно с этим был и ракетный залп из РСЗО HIMARS. Ряд каналов сообщали, что целью ВСУ была белгородская ТЭЦ.

Всего за сутки, по данным Минобороны, сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 345 БПЛА самолетного типа.

Подготовка к попытке вторжения?

Подобная тактика выбивания энергетики и разгрузки ПВО с огневым давлением на логистику отмечалась военными экспертами перед началом вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, а также перед попыткой вторжения боевиков в Белгородскую область в марте-апреле 2025 года.

17 декабря 2025 года украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область. Группа диверсантов заходила через село Старица в Харьковской области к селу Муром, но была ликвидирована российскими дронами. ВСУ не бросают попыток направлять диверсионные группы в приграничные районы, пытаясь найти уязвимые точки для захода.

В конце января 2026 года эксперты стали бить тревогу: у границ Белгородской области замечена высокая концентрация живой силы и техники противника. В частности, об этом заявлял военный писатель Алексей Суконкин.

«Большинство батальонов этих бригад давно не были на фронте, вероятно, находились на восполнении потерь и доукомплектовании и теперь могут быть брошены на прорыв государственной границы», — написал он.

Ряд источников заявляют, что ВСУ продолжают концентрировать личный состав и технику в российском приграничье, в том числе и под Брянской областью. Другие эксперты этого не фиксируют, но считают явным сигналом слова польских и прибалтийских политиков, решивших порассуждать, как они «перенесут войну с Москвой на территорию России».

Отметим, что в конце 2025 года координатор николаевского подполья Сергей Лебедев писал, что попытка вторжения ВСУ в Брянскую область возможна, несмотря на то, что подразделения «основательно проредили ударами» в Сумской и Черниговской областях.

«Ультиматум» Киева

С 17 на 18 февраля в Женеве состоится новый переговорный раунд между Россией, США и Украиной. Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что Украина планирует обсудить на женевских переговорах возможность нового энергетического перемирия, что выглядит лицемерно на фоне атак по энергетике приграничных регионов. Ряд источников утверждают, что украинцы будут «требовать», а не просить.

Как отмечает военкор Юрий Котенок, цель атак противника по Белгородской и Брянской областям — выбить инфраструктуру, обеспечивающее население теплом и светом. Вероятно, Киев считает, что такие террористические удары могут сделать «хотелки» о энергетическом перемирии более реалистичными. Схожее мнение высказал военный обозреватель Юрий Подоляка. Он считает, что Владимир Зеленский, похоже, пытается «усилить свои переговорные позиции».