Раскрыты подробности атаки БПЛА на РФ

В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над Россией, сообщило Минобороны.

Над Черным морем нейтрализовали 50 дронов, над Крымом – 38, над Азовским морем – 29, указало ведомство в Max.

Над Краснодарским краем уничтожили 18 дронов, над Калужской областью – 11, над Брянской – четыре.

Также один БПЛА уничтожили над территорией Курской области.

Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при атаке дронов ВСУ в городе осколочные ранения ног получил ребенок.

Также в Ростовской области отразили атаку БПЛА.

При падении обломком беспилотников на Кубани ранения получили два человека.