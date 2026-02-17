Стало известно об использовании флота при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Помимо средств противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь задействовался флот. О его использовании стало известно из сообщения губернатора города Михаила Развожаева в Telegram.

По словам чиновника, Черноморский флот использовался для отражения атаки наравне с наземными установками ПВО. При этом, в сообщении Развожаева не упоминается использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) безэкипажных катеров, лишь беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор призвал жителей города не подходить к обломкам дронов, и при их обнаружении сообщать экстренным службам. Власти Севастополя начинают подсчет ущерба.

Раскрыты подробности атаки БПЛА на РФ

Известно, что город попал под одну из самых продолжительных атак за последнее время.