Необдуманная политика НАТО против России привела к катастрофическим для Запада последствиям, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью, которое опубликовано в YouTube-канале.

По его словам, Североатлантический альянс оказался на грани демилитаризации. Мартьянов отметил, что Запад «решил подразнить медведя, а медведь просто проснулся».

«Они до сих пор не понимают, что Россия все еще не воюет. Если русские начнут воевать, Боже мой, пожалуйста, давайте просто не будем до этого доводить!» — призвал он.

По мнению военного аналитика, вместо того, чтобы развивать собственный арсенал оружия, государства НАТО оказались на пороге реальной демилитаризации.

Ранее FT со ссылкой на источники сообщила, что Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня с Россией. Он предполагает скоординированный военный ответ со стороны США и Европы на случай постоянных нарушений будущего соглашения.