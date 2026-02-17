ВСУ атакуют беспилотниками Татарстан

Вооруженные силы Украины атакуют беспилотниками Республику Татарстан, местные жители сообщили о взрывах в Казани и Нижнекамске. Об этом во вторник, 17 февраля, написал Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

— Громкие взрывы начали раздаваться на окраинах Казани в районе 03:00 часов. Жители слышали мощные хлопки и видели серию ярких вспышек в небе, после этого в домах в одном из районов «моргнул» свет, — сказано в публикации.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

В туже ночь в Краснодарском крае из-за падения фрагментов украинских дронов пострадали два человека в поселке Ильском Северского района. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прозвучала в Северском районе Краснодарского края. По предварительным данным, обломки уничтоженных украинских беспилотников повредили несколько частных домов. Об этом написал Telegram-канал Shot.