В Одессе случился полный блэкаут после налета «Гераней»

Полный блэкаут произошел в Одессе после налета около 105 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань», сообщил Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

Отмечается, что дроны ударили по последней работающей подстанции «Таирово», из-за чего 90 процентов города осталось без света, воды и отопления, также есть перебои со связью.

«Налет идет уже семь часов. Применяют дальнобойные дроны и ракеты "Искандеры". Удары также пришлись по энергетическим объектам в Кривом Роге, Днепропетровске и Сумской области», — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве из-за блэкаута без отопления остались 3,4 тысячи домов.