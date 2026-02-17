Пилоты из США и Нидерландов управляют частью F-16 на Украине

Американские и нидерландские пилоты управляют частью F-16 на Украине. Об этом пишет французское издание Intelligence Online.

«Для защиты воздушного пространства Киева была сформирована эскадрилья из украинских, американских и голландских пилотов», — говорится в публикации.

Отмечается, что эти западные участники операций на Ближнем Востоке и в Афганистане подписали временные контракты. По данным издания, они не имеют официальных званий и не входят в штат ВСУ.

Ранее Пентагон подписал контракт на $235,5 млн на техническое обслуживание истребителей F-16, включая переданные Украине.