Россия будет готова применить ядерное оружие в случае, если Украина станет членом НАТО.

Об этом на своей странице в социальной сети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Я хочу, чтобы лидеры ЕС поняли, что членство Украины в НАТО — это самая большая красная линия России, и что она будет готова на все, чтобы это остановить, включая применение ядерного оружия, поскольку это экзистенциальная угроза для нее», — написал он.

По словам политика, Европа переступила эту черту, пообещав Украине место в НАТО, а Россия начала конфликт уже после того, как Запад отказался от любых переговоров и мирного соглашения. Он подчеркнул, что необходимо устранить коренные причины украинского конфликта, включая абсолютный отказ Украины от членства в Североатлантическом альянсе.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно ей, Москва может применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников.