Средства ПВО России сбили 21 дрон за четыре часа

Средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 21 украинский беспилотник над Крымом, Азовским и Чёрным морями, сообщает Минобороны.

«С 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.

Из них девять — над акваторией Азовского моря, по шесть БПЛА — над территорией Крыма и над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на полёты.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в городе военные отражают атаку украинских боевиков. Известно о пяти сбитых целях.