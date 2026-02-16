Капитан I ранга Василий Дандыкин предположил, что сдержать наступление ВС РФ украинские «полки смерти» не смогут, потому что им не хватает профессионалов. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт, комментируя информацию о выводе подразделений 225-го отдельного штурмового полка ВСУ из Сумской области, заявил, что профессионалов им не хватает из-за больших потерь.

Речь идет о полумиллионе, если не миллионе выбывших из строя военных ВСУ, несмотря на заявление Владимира Зеленского о 50 тысячах потерянных солдат, добавил собеседник издания.

Участившиеся попытки ВСУ ударить по мирным городам и объектам инфраструктуры в России, по мнению аналитика, связаны именно с этим.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на агонию Зеленского указывают его нецензурные высказывания в адрес россиян. Политик предположил, что глава киевского режима, вероятно, слетел с катушек, и начинается его агония.