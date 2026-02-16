В США связали создание облегченного Abrams с Украиной

Новый американский танк M1E3 Abrams, который легче машин серийных модификаций, создают на основе уроков, извлеченных из конфликта на Украине. Особенности перспективного танка связали с СВО в публикации 19FortyFive.

© Lenta.ru

«В ходе продолжающегося конфликта танки столкнулись с беспрецедентными угрозами со стороны беспилотных летательных аппаратов и высокоточной артиллерии, поскольку динамика боя быстро меняется», — говорится в материале.

По словам автора, СВО показала, что бронетехника должна обладать современными системами активной защиты. Также танки следует снабжать решениями для простой интеграции перспективных средств защиты. Отличительной чертой прототипа M1E3, который демонстрировали в январе, стала модульная конструкция. Она позволит оперативно менять ключевые узлы машины.

В январе 19FortyFive писало, гибридная силовая установка M1E3 обеспечит сниженную тепловую сигнатуру и низкий уровень шума. Это повысит скрытность танка.