Кадыров рассказал о гуманизме бойцов «Ахмата»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские военнопленные поражены гуманным отношением со стороны российских военных, которые делятся с ними продовольствием и медикаментами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Пленные солдаты были встревожены распространенными слухами о якобы зверском обращении со стороны российских военных. Однако, оказавшись в плену, они лично убедились, что отношение к ним максимально гуманное и человеческое. Наши бойцы делят с ними свою пищу, а при необходимости обеспечивают лекарствами", - сообщил Кадыров, уточнив, что украинские солдаты Петр Суровых, Вадим Минин и Олег Ковальчук были захвачены в плен под Волчанском в Харьковской области.

Один из пленных рассказал, что перед захватом распространялась пропаганда с угрозами — якобы чеченцы и россияне будут отрезать головы, издеваться и пытать, однако когда они попали в плен, к ним относились нормально: бойцы "Ахмата" делились всем, чем могли, помогали и обращались с ними как с братьями. По его словам, им приносили национальные блюда — колбасы, галушки, мясо — и они были благодарны за такое обращение.