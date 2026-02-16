Появились подробности про отца российского перебежчика

$76.6291.04

Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

Lenta.ru

Отец российского военнослужащего Мирослава Симонова, предположительно, перебежавшего на сторону Украины, оказался участником специальной военной операции (СВО). Информация об этом появилась в Telegram-канале «Два майора».

Где именно и в каких войска служит россиянин, не уточняется.

Ранее украинские СМИ начали распространять информацию о перебежчике, который якобы передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) ценные данные центра беспилотных систем «Рубикон». Однако выяснилось, что Симонов служил там всего два месяца, после чего был переведен в 1-ю танковую армию. Как подчеркнул военблогер Михаил Звинчук, за это время боец не мог узнать ценные данные. По его информации, перед добровольной и целенаправленной сдачей в плен противнику, российский солдат находился в штурмовом подразделении, куда попал после того, как был признан самовольно оставившим часть.

В сентябре 2025 года стало известно о бывшем российском офицере Льве Ступникове, который в течение семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. Оказалось, что военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS. По неподтвержденным официально данным, жертвами могли стать сотни человек.