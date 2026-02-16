Североатлантический альянс приступил к реализации стратегии по установлению контроля над гражданским судоходством в Арктике и Балтийском море, стремясь лишить Россию доступа к независимым торговым маршрутам. Как сообщает профильное издание Military Watch Magazine, форсированное наращивание военного присутствия блока в Заполярье напрямую связано с попыткой взять под надзор Северный морской путь, который стал ключевой альтернативой западным акваториям для экспорта нефти и других товаров.

© Global look

«Стремительное развертывание сил НАТО в Арктике... аналитики трактуют как попытку установить определенный контроль над Северным морским путем», — констатирует американский журнал.

Эксперты подчеркивают, что действия альянса больше не ограничиваются военным сдерживанием, а направлены против широкого спектра гражданского экспорта.

«Этот недавно открывшийся проход через российское Заполярье предлагает альтернативу для гражданской торговли... вне акваторий под надзором Запада», — поясняет военный альманах, указывая на намерение Запада пресечь любые поставки, которые обходят существующий режим ограничений.

Практическая реализация этой политики уже привела к серии захватов судов в различных частях Мирового океана. Ранее Военно-морские силы Франции при поддержке британских союзников задержали в Средиземном море танкер Grinch, обвинив экипаж в использовании «ложного флага». Президент Франции Эммануэль Макрон публично одобрил эти действия, назвав судно частью так называемого «теневого флота». Аналогичный инцидент произошел в октябре прошлого года, когда французские военные взяли под стражу членов экипажа танкера Boracay, находившегося под санкциями.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал подобные действия западных стран как откровенное пиратство, подчеркнув, что на задержанных судах отсутствовали военные грузы.

Параллельно с этим ВМС США в рамках операций группы «Южное копье» за последние месяцы задержали восемь торговых судов, включая «Маринеру», «Софию» и «Веронику». В Министерстве иностранных дел России назвали захват «Маринеры» грубым нарушением международного морского права.