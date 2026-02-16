В США поздравили с днем рождения легендарный российский танк

Разработанный специально для Индии российский танк Т-90С остается одной из самых современных машин в арсенале Нью-Дели. В публикации американского издания The National Interest (NI) поздравили легендарную машину с «днем рождения».

Контракт на поставку Т-90С индийским вооруженным силам заключили 15 февраля 2001 года.

«Модификация для Индии, Т-90С "Бхишма", изначально производилась в России, а первый танк, собранный в Индии, был выпущен в 2009 году. Сегодня на вооружении индийской армии стоит более 1100 танков "Бхишма"», — напомнили в публикации.

Автор подчеркнул, что покупка Т-90С расширила возможности индийской армии. По его словам, «Бхишма» — это одна из самых современных модификаций Т-90.

Экспортный Т-90С отличался от базового танка новой сварной башней и двигателем мощностью 1000 лошадиных сил. Машина получила дополнительные блоки динамической защиты и кондиционер.

Ранее в феврале концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что контракт на поставку Т-90 в Индию, который подписали 25 лет назад, помог возродить танкостроение в России.