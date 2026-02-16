В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины
Предполагаемый перебежчик из Вооруженных сил России на сторону Украины Мирослав Симонов, который якобы передал противнику ценные данные центра беспилотных систем «Рубикон», за время службы не смог чему-то научиться или узнать ценные данные. Его реальную биографию раскрыл военблогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь».
Как следует из поста, историю о «ценном перебежчике» распространяют СМИ Украины. Однако, Звинчук подчеркнул, что уже через два месяца службы в «Рубиконе» Симонова перевели в 1-ю танковую армию, из которой он бежал и был признан самовольно оставившим часть (СОЧ). Боец скрывался в течение семи месяцев, однако был задержан и направлен в штурмовое подразделение. «Уже оттуда Симонов и сбежал на другую сторону. То есть ни о каком компетентном боевом опыте или идейном стремлении с самого начала помогать врагу речи то и не шло», — заключил военблогер.
В свою очередь, Вооруженных сил Украины целенаправленно, проявив инициативу, чтобы выйти на противника. При этом отец бойца участвует в специальной военной операции в составе российских войск.
Ранее, в сентябре 2025 года, военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат» рассказали о бывшем российском офицере Льве Ступникове, который во время службы на СВО в течение семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. Как выяснилось, военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS. По неподтвержденным официально данным, жертвами могли стать сотни человек