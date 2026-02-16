Украина получила миллионы снарядов от Чехии
Украина получила около 4,4 миллионов крупнокалиберных снарядов от Чехии. Об этом сообщил чешский президент Петр Павел изданию Odkryto.cz.
Как заявил Павел, около 1,5 миллионов снарядов было передано ВСУ в 2024 году. В следующем году Чехия передала Украине еще 1,8 миллиона боеприпасов. Будут ли поставки продолжаться в 2026 году, Павел не уточнил.
«Инициатива принесла Украине порядка 4,4 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. В прошлом году их было почти 2 миллиона», — заявил он.
Ранее Петр Павел заявил, что Европе «нужна встряска».