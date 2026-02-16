«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), передала новое загадочное сообщение. Об этом пишет отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Новая активность станции была зафиксирована в 15:41 мск. По традиции, трансляция содержала набор букв и цифр, а также слово «Батраческий »

«НЖТИ 42787 БАТРАЧЕСКИЙ 5470 9627», — передала радиостанция.

Напомним, что 11 февраля УВБ-76 отправила в эфир 24 сообщения. В них были как «нормальные», понятные слова, так и загадочные: «Арыкочаек», «СССР», «Коломенка», «Авиационный»,«Комориал», «Травильный», «Акрокрен», «Баранка», «Рыболовный», «Хлевотюк», «Вихлянье», «Caмoлeтoбoй», «Пpидиpчивый».

Объяснена небывалая активность «Радиостанции Судного дня»

На фоне рекордного количества сообщений в соцсетях развернулась обширная дискуссия о планах правительства России, возможных последствиях для противника.

Специалисты канала отметили, что в тот день проводились плановые учения. Целью учений в части радиосвязи, как и всегда, являлась проверка узлов связи и подчинённых им радиоцентров под типовой учебно-боевой нагрузкой интенсивным радиотрафиком.

Эксперты пояснили, что такие учения, как правило, проводятся раз в полугодие, иногда чаще.

В сфере организации радиосвязи они служат целям тестирования надёжности работы радиопередающего и радиопринимающего оборудования в реалистичных условиях использования, проверки бдительности и квалификации дежурного персонала радиосети.

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно.

На протяжении десятков лет станция вещает круглосуточно, но 99,99% эфира составляет классическое радиолокационное «жужжание», за которое она и получила прозвание The Buzzer.