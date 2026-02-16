Украинский военкор раскрыл правду о новом российском наступлении

Нового российского наступления весной или летом не будет, потому что российские войска продолжают непрерывно наступать с 2023 года.

Правду о новой наступательной операции Вооруженных сил (ВС) России раскрыл в Telegram украинский военкор Богдан Мирошников.

«Россия готовит летнее наступление. Но есть одна проблема — РФ непрерывно наступает с октября 2023 года. Получается, можно каждый квартал говорить, что Россия готовит новое наступление в следующем квартале. И это даже будет правдой», — заявил журналист.

Он добавил, что Россия перестанет наступать, лишь если Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся переломить ситуацию на поле боя.

Ранее о подготовке нового российского наступления заявили в Германии. По информации немецких журналистов, Россия планирует начать наступательные операции в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики, а также в Запорожской области — у Гуляйполя и в западной части региона.