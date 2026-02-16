$77.1991.56

ВС России научились восстанавливать оптоволоконные кабели для БПЛА

Вооруженные силы (ВС) России научились восстанавливать оптоволоконные кабели для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) России сообщает ТАСС.

«Это сварочный аппарат для оптоволокна магистрального типа. Нужен для того, чтобы оптоволоконную леску можно было к чему-то подсоединять», — сказал в представленном военным ведомством видео боец с позывным Кино .

Ранее главный конструктор беспилотников семейства «Овод» Андрей Иванов сообщил РИА Новости, что Российские оптоволоконные FPV-дроны «Провод» с начала 2026 года поразили около тысячи целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В январе офицер управления инженерных войск группировки войск «Север» майор Александр Беляев рассказал газете «Красная звезда», что бойцы ВС России начали применять колючую проволоку «Егоза» против проводных дронов ВСУ.