Минобороны России сообщает о разрушении укреплений противника на Красноармейском направлении. Это сделали расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр».

Вражеские укрепления находились на пути мотострелков. В МО РФ уточнли, что речь шла об огневых позициях, пункте управления БПЛА и местам размещения личного состава ВСУ. Данные о целях удалось получить в ходе ведения воздушной разведки при помощью БПЛА.

Серией выстрелов 203-миллиметровых снарядов намеченные цели были уничтожены. Корректировка производилась с воздуха расчетами беспилотников.

Ранее сообщалось, что российский «Град» расчистил дорогу российским штурмовикам в Днепропетровской области. Враг был успешно поражен реактивными 122-миллиметровыми снарядами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.