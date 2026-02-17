Расчеты самоходок «Малка» разрушили укрепления боевиков в зоне СВО
Минобороны России сообщает о разрушении укреплений противника на Красноармейском направлении. Это сделали расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр».
Вражеские укрепления находились на пути мотострелков. В МО РФ уточнли, что речь шла об огневых позициях, пункте управления БПЛА и местам размещения личного состава ВСУ. Данные о целях удалось получить в ходе ведения воздушной разведки при помощью БПЛА.
Серией выстрелов 203-миллиметровых снарядов намеченные цели были уничтожены. Корректировка производилась с воздуха расчетами беспилотников.
Ранее сообщалось, что российский «Град» расчистил дорогу российским штурмовикам в Днепропетровской области. Враг был успешно поражен реактивными 122-миллиметровыми снарядами.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.