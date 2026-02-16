Три вражеских САУ за три часа уничтожил отряд "Ирландцы"

Операторам дронов ударного отряда "Ирландцы" бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" смогли за три часа уничтожить три вражеских самоходных артиллерийских установки. Произошло это на красноармейско-мирноградском направлении.

Здесь в одном из населенных пунктов была обнаружена 122-мм 2С1 "Гвоздика". Она заехала ночью - ее путь отследили по следам на грунте, а место нахождения боевой машины выдал еще не остывший от стрельбы ствол. Вэсэушники, наскоро замаскировав САУ, разбежались по близлежащим частным домам.

Сохранив координаты цели, наши бойцы навестили противника утром. Первый удар беспилотника-камикадзе пришелся под основание башни, а второй - в двигатель.

Вторая самоходка также была спрятана среди одноэтажных построек, а третью нашли в лесном массиве. Их постигла аналогичная участь.