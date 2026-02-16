Российских солдат-срочников захотели отправить на новый фронт работ

Солдат-срочников захотели использовать для решения новых задач. Это следует из заявления главы МЧС Александра Куренкова, его слова приводит ТАСС.

Как рассказал министр, МЧС запланировало отправлять срочников на новый фронт работ — для формирования противопожарных команд.

«С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — заявил он о готовности ведомства отправить срочников тушить пожары.

Сроки внедрения нововведения не называются.

Ранее, в ноябре 2025 года, в Госдуме заявили о неактуальности повышения оклада срочника, получающим менее трех тысяч рублей в месяц.