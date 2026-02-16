Названа точка скопления войск ВСУ для контратак

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ сосредоточили около 30 тысяч солдат в районе запорожского города Гуляйполя для контратак. Об этом Матвийчук рассказал News.ru.

По словам Матвийчука, ВСУ пытаются остановить наступление российских войск в районе Гуляйполя. С этой целью украинские силы перебрасывают войска и технику с других участков.

«Но усилиями нашей команды и наших ребят мы остановили движение украинских войск и сегодня выбиваем их обратно на исходные позиции», - подчеркнул Матвийчук.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 27 декабря 2025 года поздравил российских военнослужащих с переходом Гуляйполя под контроль ВС РФ. Белоусов отмечал, что взятие Гуляйполя создаст условия для перехода под контроль России всего Запорожья.