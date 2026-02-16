Продвижению российских войск на Константиновском направлении помогает погода, в том числе и туман, «ослепляющий» беспилотники Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«У Константиновки погода может способствовать продвижению наземных российских войск ввиду отсутствия воздушного эшелона противника. Дело в том, что туман и снег — вот эта хмурость — ослепляют беспилотники, и их применение ограничено», — пояснил Матвийчук.

Эксперт также отметил, что на этом направлении у ВС России «сложилось превосходство в огневой силе».

Эксперт предрек неожиданные события в зоне СВО

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие при штурме села Зеленое в Харьковской области использовали густой туман для скрытных действий. При этом освобождение населенного пункта имело стратегическое значение и способствовало расширению зоны безопасности возле российской границы.