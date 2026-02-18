У НАТО не получится организовать блокаду России на Балтике

Североатлантический альянс планирует заблокировать торговое судоходство России в Балтийском море, однако у НАТО ничего не получится. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов. По его словам, такие планы вынашивают, в частности, Дания и Норвегия. Мартьянов подчеркнул, что странам НАТО не удастся создать проблемы России в Балтийском море, поскольку Балтийский флот РФ расширяется и модернизируется.

"И даже если представить, что у русских не было бы флота, у них есть ракетные комплексы "Бастион". Они контролируют все, что происходит в Северном море, все, что находится на берегах Финского залива, контролируют все, включая Военно-морской флот Швеции", — сказал аналитик.

6 февраля председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о попытках НАТО блокировать Россию в балтийском регионе. По его словам, "координируемые англосаксами действия" НАТО на Балтике, в Финском заливе "представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу" портов в Ленинградской и Калининградской областях.

Он отметил, что страны НАТО используют террористические методы. В качестве примера Патрушев привел "пиратский захват судна Eagle S на Балтике".