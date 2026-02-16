В США предрекли укрепление позиций России на фронте

Россия продолжит укреплять позиции на линии фронта, благодаря преимуществу в численности военных и военной технике.

Об этом заявили старший научный сотрудник, директор программы по России в Центре Стимсона Питер Слезкин и профессор Школы государственной политики Университета Мэриленда Джошуа Шифринсон в своей статье для журнала Foreign Affairs.

«Теперь у Москвы есть преимущество как в живой силе, так и в технике, и Украина с трудом может этому противостоять на фоне ослабления поддержки со стороны Запада. По мере затягивания конфликта Россия, скорее всего, будет укреплять свои позиции, а не сдавать их», — сказано в сообщении.

Эксперты также подчеркнули, что непризнание странами Запада российской территориальной экспансии не отменяет факта утраты Украиной территорий.

Ранее Слезкин и Шифринсон выступили с идеей официально признать новую международную границу Украины, которая будет примерно совпадать с фактической линией боевого соприкосновения.