Армия РФ нанесла удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские войска нанесли массированный удар по военным предприятиям и энергообъектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что данный удар стал ответом на атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры РФ.

Удар был нанесен беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования.

В результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили в МО РФ.

Напомним, ночью российские военкоры сообщили о начале массированного удара по объектам Украины. Взрывы прогремели в Кировограде, Одессе, Днепропетровске, Кривом Роге и Бурштыне на западе Украины, где расположена Бурштынская ТЭС.