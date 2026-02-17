Армия РФ нанесла удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины
Российские войска нанесли массированный удар по военным предприятиям и энергообъектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что данный удар стал ответом на атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры РФ.
Удар был нанесен беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования.
В результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили в МО РФ.
Напомним, ночью российские военкоры сообщили о начале массированного удара по объектам Украины. Взрывы прогремели в Кировограде, Одессе, Днепропетровске, Кривом Роге и Бурштыне на западе Украины, где расположена Бурштынская ТЭС.