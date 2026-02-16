Названы причины самой масштабной атаки дронов ВСУ по Брянску

Эксперт по дронам Алексей Чадаев предположил, что атака беспилотников ВСУ по Брянской области 15 февраля была связана с попыткой украинских дронов «прорваться» в Москву. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В Минобороны РФ сообщали, что с 09:00 до 13:00 (по Москве) 15 февраля российская ПВО перехватила и уничтожила 102 украинских беспилотника самолетного типа над Брянской, Калужской, Тульской и Московской областями, в том числе три дрона, летевших на Москву.

Богомаз сообщил, что атака дронов на Брянскую область продолжалась более 12 часов. Над регионом было уничтожено более 170 украинских беспилотников самолетного типа. По мнению Чадаева, основной целью атаки был не Брянск.

«Киев хотел повторить сценарий, как было с президентской резиденцией на Валдае. То есть, массовая атака идет на Брянск, а отдельно группа летит куда-то в глубину», - заявил эксперт.

Китай изменил свое отношение к конфликту на Украине

Он отметил, что в Брянской области стоят мобильные группы ПВО. По версии Чадаева, у ВСУ была задача их «перегрузить», чтобы беспилотники смогли «прорваться» в Москву.