Сборочные цеха беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть скрыты под землей, в том числе под бывшими пионерскими лагерями. Такое предположение сделал в разговоре с News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, цеха и места складирования БПЛА могут находиться на Западной Украине.

«Сборку даже крупных дронов, дальнобойных, можно разместить на небольших объектах, не похожих на промышленные. Они могут монтировать БПЛА и под землей. Можно прикрыться территорией, например, бывшего пионерского лагеря», — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт также напомнил, что еще во времена СССР на западе Украины было много бункеров и замаскированных командных пунктов. При этом ВСУ копят дроны, а затем проводят массированные атаки на российские регионы, констатировал Василий Дандыкин.

Напомним, что за последние сутки Вооруженные силы Украины провели одну из самых масштабных атак на российские регионы, только над Брянской областью было сбито 170 беспилотников. В результате в регионе в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске была нарушена подача тепла и света. Также массированный удар был нанесен по объектам энергетической инфраструктуры Белгородской области.