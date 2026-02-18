Российские войска освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Российская Газета

Криничное освободили подразделения группировки войск "Восток", которые продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Село расположено к западу от Гуляйполя. Ранее на данном участке были освобождены Староукраинка, Зализничное и Цветковое.

Контроль над Харьковкой в Сумской области в результате активных действий установили бойцы группировки войск "Север". Село расположено на границе с Курской областью РФ.