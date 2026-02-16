Российские военные освободили населенный пункт Миньковка в ДНР, а также установили контроль над Покровкой в Сумской области Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ за минувшие сутки.

© Российская Газета

Покровка перешла под контроль ВС РФ силами группировки войск "Север", Миньковка - в результате активных действий подразделений Южной группировки войск.

Покровка расположена практически у границы РФ, со стороны Краснояружского района Белгородской области. На этом участке, по сообщениям военкоров, ВС России начали развивать наступление в начале февраля.

Село Миньковка расположено к северо-западу от Артемовска (Бахмута), рядом - Приволье, освобожденное 17 января.