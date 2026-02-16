ВС РФ перерезали логистику ВСУ на одном направлении

Российские подразделения нарушили логистику Вооруженных сил Украины в Константиновке. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«Константиновское направление, здесь мы видим перерезание логистики противника в западной части Константиновки», — пояснил он.

При этом, по данным Пушилина, ВС России продвинулись в районе Доброполья.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил о том, что шансы Вооруженных сил Украины удержать Константиновку, являющуюся одним из ключевых узлов для украинской армии, становятся все более призрачными, а освобождение города - дело ближайшей перспективы. По его словам, «в целом ситуация для ВСУ в Константиновке печальная».