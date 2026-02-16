Массированная атака Вооруженных сил Украины на Брянскую область, совершенная 15 февраля, является актом преднамеренного террора против гражданского населения. Об этом заявил в интервью News.ru депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, целью ударов было полное разрушение систем жизнеобеспечения приграничного региона в разгар зимнего периода.

© Московский Комсомолец

Иванов подчеркнул, что действия украинской стороны окончательно утратили признаки военной необходимости, превратившись в тактику уничтожения мирных жителей.

«ВСУ наносят удары не по военным складам и позициям войск, они бьют по трансформаторным подстанциям и теплотрассам, чтобы оставить наших матерей, стариков без света и тепла», — отметил парламентарий. По его словам, это не имеет ничего общего с ведением боевых действий.

Депутат также обратил внимание на моральный упадок противника.

«Атаками на Брянщину киевский режим показывает свою полную несостоятельность и духовную нищету, уподобляясь самым грязным преступникам в истории человечества», — резюмировал Иванов.

Ранее в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в минувшее воскресенье регион пережил самую мощную атаку беспилотников за всю историю конфликта. По данным главы субъекта, одновременного запуска такого количества БпЛА ранее не фиксировалось ни в одном субъекте РФ. В результате нападения была повреждена энергетическая инфраструктура, однако благодаря героическим действиям ремонтных бригад и использованию резервных генераторов, теплоснабжение Брянска и пяти муниципальных районов области удалось восстановить всего за три часа.