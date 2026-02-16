$77.1991.56

За гранью морали: раскрыт тайный расчет ВСУ при ударе по Брянску

Московский Комсомолец

Массированная атака Вооруженных сил Украины на Брянскую область, совершенная 15 февраля, является актом преднамеренного террора против гражданского населения. Об этом заявил в интервью News.ru депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, целью ударов было полное разрушение систем жизнеобеспечения приграничного региона в разгар зимнего периода.

Иванов подчеркнул, что действия украинской стороны окончательно утратили признаки военной необходимости, превратившись в тактику уничтожения мирных жителей.

«ВСУ наносят удары не по военным складам и позициям войск, они бьют по трансформаторным подстанциям и теплотрассам, чтобы оставить наших матерей, стариков без света и тепла», — отметил парламентарий. По его словам, это не имеет ничего общего с ведением боевых действий.

Депутат также обратил внимание на моральный упадок противника. 

«Атаками на Брянщину киевский режим показывает свою полную несостоятельность и духовную нищету, уподобляясь самым грязным преступникам в истории человечества», — резюмировал Иванов.

Ранее в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в минувшее воскресенье регион пережил самую мощную атаку беспилотников за всю историю конфликта. По данным главы субъекта, одновременного запуска такого количества БпЛА ранее не фиксировалось ни в одном субъекте РФ. В результате нападения была повреждена энергетическая инфраструктура, однако благодаря героическим действиям ремонтных бригад и использованию резервных генераторов, теплоснабжение Брянска и пяти муниципальных районов области удалось восстановить всего за три часа.