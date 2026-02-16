Высокопоставленных инструкторов НАТО вывезли из-под Купянска

Офицеры-инструкторы из стран НАТО покинули район Купянска и переместились в Чугуев, где находится штаб купянской группировки ВСУ.

"Инструкторы переехали в учебные лагеря в лесах вокруг Чугуева. В Купянске, по моей информации, остались иностранные бойцы в составе диверсионных и разведывательных групп", - сообщил координатор харьковского подполья Геннадий Алехин.

Кроме штаба ВСУ, в Чугуева находится аэродром и авиаремонтный завод. Эти объекты регулярно становятся целью для ракет и "Гераней".