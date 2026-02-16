Стало известно, кому принадлежал взорвавшийся в Одессе автомобиль

Автомобиль, который взорвался в украинской Одессе, принадлежал бывшему военному, полковнику. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что мужчина выжил.

О взрыве стало известно утром 16 февраля. Детонация произошла, когда владелец машины активировал сигнализацию. По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что специалисты войск беспилотных систем атаковали дронами «Герань» Полтавскую область Украины.

В Кропивницком (бывший Кировоград) в центральной части Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

Также стало известно о взрыве в Николаеве на юге Украины.