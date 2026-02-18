Марочко: ВС России сутки продвинулись на севере Константиновки в ДНР

Российские войска за сутки продвинулись на севере Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшие сутки в районе Константиновки наши военнослужащие улучшили тактическое положение севернее населённого пункта», — цитирует его агентство.

Кроме того, эксперт рассказал о небольшом продвижении в районе Молочарки.

Марочко подчеркнул, что российские бойцы уничтожают позиции украинских боевиков в самой Константиновке, несмотря на то, что ВСУ сильно там закрепились.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России продвинулись в районе Доброполья.

Кроме того, по его словам, российские войска перерезали логистику ВСУ на западе Константиновки.